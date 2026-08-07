Liderança feminina: ‘Mulheres Positivas’ recebe Ilana Trombka; veja na íntegra
Fabi Saad entrevista Diretora-geral do Senado Federal
Neste episódio do Mulheres Positivas, Fabi Saad entrevistou a diretora-geral do Senado Federal e servidora pública, Ilana Trombka, referência em liderança.
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