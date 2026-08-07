Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Liderança feminina: ‘Mulheres Positivas’ recebe Ilana Trombka; veja na íntegra

Fabi Saad entrevista Diretora-geral do Senado Federal

Mulheres Positivas|Do R7

  • Google News

Neste episódio do Mulheres Positivas, Fabi Saad entrevistou a diretora-geral do Senado Federal e servidora pública, Ilana Trombka, referência em liderança. 


No bate-papo, elas conversaram sobre desafios, trajetória profissional e como as mulheres podem ocupar cargos de grande relevância. Confira na íntegra!

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • mulheres-positivas
  • empreendedorismo
  • fabi-saad

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.