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‘Mulheres Positivas’ recebe Ana Letícia Verroni, executiva sênior de app de mobilidade urbana

No bate-papo com Fabi Saad, Ana Letícia aborda desafios e conquistas da carreira

Mulheres Positivas|Do R7

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Ana Letícia Verroni, executiva sênior de Marketing e Inteligência de Mercado na 99, foi entrevistada por Fabi Saad no Mulheres Positivas


 No bate-papo, Ana Letícia contou detalhes sua trajetória profissional, os desafios que teve que enfrentar e como ela conquistou o protagonismo. Confira na íntegra!

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