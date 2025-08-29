‘Nada paga a minha paz’, diz Karina Bacchi sobre limitar exposição do filho nas redes sociais

Em entrevista ao Mulheres Positivas de quinta-feira (29), Karina Bacchi relembra o início da carreira como modelo aos 4 anos, impulsionada pela mãe, dona de uma fábrica de roupas em São Manuel (SP). “Lá eu tive as primeiras oportunidades de desfilar, de posar para foto, mas havia timidez para falar, para me comunicar verbalmente”, conta.





Ela destaca a busca constante por evolução pessoal e profissional . "Eu sempre busquei estudar, [...] me aperfeiçoar,", afirma. Karina também falou sobre a influência dos pais: "O ser feminino, o ser dócil, amoroso, mas também a pessoa que tem tino para os negócios e para o trabalho".





Ao refletir sobre a exposição da sua vida pessoal na mídia, reconheceu erros e mudanças. "Hoje eu sou muito mais contida, hoje eu reconheço que eu errei mas que há tempo ainda. O maravilhoso é que a gente pode começar de novo e mudar aquilo que a gente reconhece como um erro", diz.





Karina destaca os benefícios de diminuir a exposição de sua vida privada nas redes sociais. “Tenho colhido frutos ainda melhores por ter escolhido viver uma vida privada, [...] mais no anônimo, guardar a vida do meu filho para que ele tenha mais paz, mais segurança. Entendo o amor das pessoas, o carinho, a torcida de todos, mas nada se compara, nada paga a minha paz”, finaliza a atriz.



