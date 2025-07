Apple One original de Steve Jobs e meteorito marciano vão a leilão nos EUA Primeiro computador da Apple e maior rocha de Marte são avaliados em milhões News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 14h30 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h32 ) twitter

Primeiro computador criado por Steve Jobs vai a leilão em Nova York

O primeiro computador desenvolvido pela Apple, conhecido como Apple One, será leiloado em Nova York. Esta peça histórica foi montada manualmente por Steve Jobs e Steve Wozniak em 1976. Surpreendentemente, ainda está em funcionamento. Guardado por anos em uma loja de informática na Flórida, este raro exemplar é avaliado entre US$ 400 mil e 600 mil (cerca de R$ 3 milhões, na cotação atual).

Além disso, um meteorito marciano de destaque também estará presente no leilão. Com um peso de 24 kg, esta rocha é considerada a maior de Marte já encontrada na Terra. Descoberta por um caçador de meteoritos no deserto do Saara, ela pode atingir um valor de venda de até US$ 4 milhões (R$ 20 milhões, na cotação atual). Esses itens representam oportunidades únicas para colecionadores apaixonados por tecnologia e ciência.

