Clássico de Chaplin é relançado em alta resolução no Festival de Cannes Novo lançamento celebra o centenário do filme com versão em 4K News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h03 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h03 )

O clássico filme “Em Busca do Ouro”, dirigido por Charles Chaplin, foi relançado em alta resolução no Festival de Cannes, na França, para comemorar seu centenário. A versão restaurada em 4K busca resgatar a experiência original do público há 100 anos, com autorização do escritório que gerencia o acervo do diretor.

Lançado originalmente em 1925, o filme narra a história de Carlitos no Alasca, onde ele fica preso em uma cabana com um garimpeiro e um fugitivo durante uma nevasca. Insatisfeito com a versão original, Chaplin reeditou o filme quase duas décadas depois, cortando 16 minutos e adicionando narração e música. A maioria das cópias disponíveis hoje são dessa reedição.

A restauração atual oferece ao público uma rara oportunidade de ver ou rever um dos trabalhos mais icônicos do cinema mudo em alta qualidade. A remasterização dividiu opiniões entre cinéfilos sobre possíveis descaracterizações das obras originais.

