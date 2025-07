Descoberta arqueológica no Peru pode reescrever história sul-americana Cidade de 3.500 anos revela conexões culturais e resiliência climática News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h57 ) twitter

Cidade de 3.500 anos no alto de uma colina no Peru pode recontar história da América do Sul; entenda

Arqueólogos descobriram uma cidade de aproximadamente 3.500 anos no Peru, localizada a quase 600 metros de altitude. Este sítio arqueológico serviu como um centro urbano e comercial que conectava culturas costeiras, florestais e serranas, desenvolvendo-se de maneira isolada sem influências externas do Velho Mundo. A cidade teria surgido após o colapso de uma civilização antiga nas Américas, possivelmente como resposta a uma crise climática.

O local apresenta estruturas circulares feitas de pedra e barro. Entre os achados estão instrumentos musicais confeccionados com conchas, esculturas de barro e esqueletos. Além disso, há vestígios de trocas com outras regiões, incluindo alimentos provenientes da Amazônia. Esta descoberta oferece insights sobre como sociedades antigas reagiram a grandes mudanças ambientais e mantiveram contatos culturais ao longo do tempo.

