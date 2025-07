Reencontro histórico! Oasis inicia turnê global em Cardiff após 16 anos longe dos palcos

Depois de 16 anos da separação dos irmãos Liam e Noel Gallagher, a banda Oasis retornou aos palcos em Cardiff, capital do País de Gales, na última sexta-feira (4). O repertório do show incluiu 23 músicas, como o sucesso Wonderwall e outras faixas que não eram tocadas desde a briga entre os irmãos Gallagher em 2009. No Brasil, o grupo fará duas apresentações no estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro.