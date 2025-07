Flores transformam obras de Van Gogh no Jardim Botânico de Nova York Exposição floral recria quadros icônicos do pintor holandês até outubro News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 13h13 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h14 ) twitter

Exposição em Nova York transforma obras icônicas de Van Gogh em 'tela viva' com milhares de flores

No Jardim Botânico de Nova York, uma exposição transforma as obras de Van Gogh em instalações florais até o final de outubro. As criações ganham vida em versões grandiosas e floridas, convidando visitantes a uma experiência visual única.

O evento oferece caminhos repletos de flores que remetem aos quadros icônicos do pintor holandês. Em noites especiais, um show de drones inspirado na obra Noite Estrelada ilumina o espaço. A exposição busca retratar tanto o visual quanto a emoção das pinturas de Van Gogh, oferecendo uma nova forma de interagir com a arte clássica.

