Leonardo DiCaprio estrela nova comédia de ação com cenas inéditas Filme dirigido por Paul Thomas Anderson estreia em setembro de 2027 News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 18h39 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h39 )

O novo filme estrelado por Leonardo DiCaprio lançou um trailer com cenas inéditas. Dirigido por Paul Thomas Anderson, esta produção é considerada o projeto mais comercial do diretor até agora e conta com um elenco renomado, incluindo Regina Hall.

A trama segue um hippie que vive sozinho com sua filha e é envolvido em uma missão perigosa para investigar crimes enquanto procura pela mãe da menina. Com estreia prevista para setembro de 2027, o filme é classificado como uma comédia de ação.

