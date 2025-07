Arábia Saudita promove evento de e-sports para colocar país como centro de gamers profissionais

A Arábia Saudita está promovendo um grande evento de e-sports em Riade, com a participação de mais de 2.000 jogadores de 84 países. A competição oferece prêmios totais que somam US$ 70 milhões (aproximadamente R$ 389,6 milhões na cotação atual).



O governo saudita tem investido no setor de e-sports como parte de sua estratégia para diversificar a economia, reduzindo a dependência do petróleo. A infraestrutura criada para os jogos tem atraído não apenas jovens, mas também adultos que cresceram jogando fliperama. O objetivo é consolidar o país como um centro global para jogadores profissionais.