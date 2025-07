Coldplay dedica versão do clássico ‘Changes’ a Ozzy Osbourne em último show da turnê em Nashville

Durante o último show da turnê do Coldplay, em Nashville, Estados Unidos, a banda prestou tributo a Ozzy Osbourne , que morreu aos 76 anos na última terça-feira (22). O vocalista Chris Martin emocionou o público com uma versão de Changes, clássico do Black Sabbath , em homenagem ao ícone que marcou a história do heavy metal .



Além disso, milhares de fãs se reuniram na ponte Black Sabbath, em Birmingham, na Inglaterra, para prestar homenagens ao rockeiro. Flores, velas e objetos em referência à história do cantor foram deixados no local.