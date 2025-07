‘Ozzy lutou até o fim e entregou tudo’, diz brasileiro que foi à despedida da lenda do heavy metal

Quando Ozzy Osbourne surgiu no trono durante seu show de despedida , em Birmingham, na Inglaterra, o público mal conseguiu conter a emoção — o silêncio reverente dizia mais que qualquer grito ao vê-lo no palco, mesmo debilitado pelo Parkinson . É assim que Eduardo Seabra, músico brasileiro e produtor do site Tenho Mais Discos que Amigos, relembra com carinho o espetáculo realizado poucos dias antes do anúncio da morte do “pai do heavy metal”, nesta terça-feira (22).



Seabra conta, em entrevista ao News das 10 , que embora o cantor usasse uma bombinha de asma e tomasse um pouco de água no intervalo entre as músicas, tinha momentos em que era possível ver o seu esforço para não desafinar e o desejo de pular da cadeira para interagir com o público. “Ele lutou e o vocal entregou tudo perfeitamente, uma performance que não vai ficar marcada por uma coisa triste — ele queria muito estar ali”, ressaltou.