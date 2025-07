Live-action de ‘Lilo & Stitch’ lidera bilheterias globais em 2025 Filme atinge US$ 1 bilhão e se torna sucesso absoluto no Brasil News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 17h04 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h07 ) twitter

‘Lilo & Stitch' se torna o filme mais assistido de 2025 ao bater marca de US$ 1 bilhão em bilheteria

O filme live-action de Lilo & Stitch tornou-se a primeira produção de Hollywood a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões) em bilheteria este ano. Nos Estados Unidos, arrecadou US$ 416 milhões, enquanto no restante do mundo somou US$ 584 milhões (R$ 2,3 bilhões e R$ 3,2 bilhões, respectivamente em conversão direta). No Brasil, o longa foi assistido por mais de 10 milhões de pessoas, consolidando-se como o maior sucesso cinematográfico do país em 2025.

