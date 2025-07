‘Superman’ arrecada US$ 137,9 milhões em menos de uma semana de estreia nos EUA

Em menos de uma semana após a estreia do novo Superman , na última quinta-feira (10), o filme já acumulou US$ 137,9 milhões (aproximadamente R$ 770 milhões, na cotação atual) em bilheteria nos Estados Unidos. Neste ano, apenas os filmes Minecraft e Lilo & Stitch tiveram bilheterias superiores no período de estreia.



Dirigido por James Gunn , o longa também se destacou por arrecadar US$ 22 milhões (cerca de R$ 123 milhões, na cotação atual) apenas nas sessões de pré-estreia — a maior marca do ano até agora.