Motoristas de bonde mostram habilidades em campeonato na Polônia

Motoristas de bonde mostram manobras habilidosas em competição inusitada na Polônia

Na Polônia, doze equipes participaram de um campeonato nacional que testou as habilidades dos motoristas de bonde, conhecidos como motoneiros. As provas incluíram boliche com trem, sinuca, percurso às cegas e paradas precisas, todas realizadas com veículos pesando até 50 toneladas.

Os desafios visavam avaliar não apenas a destreza nas manobras complexas mas também a capacidade de trabalho em equipe. Os vencedores do torneio ganharam uma vaga para competir na edição mundial que ocorrerá este ano em Viena, na Áustria.

Assista ao vídeo - Motoristas de bonde mostram manobras habilidosas em competição inusitada na Polônia

