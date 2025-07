Passageiros enfrentam horas de espera com show improvisado em trem na França Banda anima passageiros após falha técnica interromper trem Eurostar entre Bruxelas e Londres News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 14h14 (Atualizado em 09/07/2025 - 14h14 ) twitter

Show improvisado 'salva' passageiros presos em trem parado por nove horas na França; veja

Mais de 800 passageiros do trem Eurostar enfrentaram nove horas de espera no norte da França devido a uma falha técnica que interrompeu a viagem de Bruxelas a Londres. Sem energia e ar-condicionado, uma banda presente no trem decidiu realizar um show ao vivo para animar os viajantes.

O momento foi compartilhado nas redes sociais, destacando o impacto positivo da música no ânimo dos passageiros. A empresa responsável pelo transporte tomou medidas para minimizar o desconforto, transferindo os passageiros para outro trem, fornecendo água e abrindo as portas para ventilação.

