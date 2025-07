Robô humanoide iRonCub3 é testado para emergências extremas Desenvolvido na Itália, robô voador pode atuar em desastres naturais News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 17h29 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h29 ) twitter

Pesquisadores do Instituto Italiano de Tecnologia desenvolveram o iRonCub3, um robô humanoide inovador que utiliza mini turbinas nos braços e nas costas para voar. Este projeto visa auxiliar em situações de emergência, como terremotos e tsunamis, permitindo que o robô sobrevoe áreas de difícil acesso para realizar operações como abertura de portas e fechamento de válvulas em locais perigosos.

O primeiro teste do protótipo foi breve e monitorado, com o robô flutuando a apenas 50 centímetros do solo antes de aterrissar com segurança. Futuras versões estão sendo planejadas com asas e capacidade para transportar combustível, aumentando a autonomia de voo tanto em distância quanto em tempo. Equipado com tecnologia avançada, como sensores e redes neurais, o iRonCub3 ajusta suas forças para manter o controle mesmo em ambientes instáveis. Seu design é reforçado com materiais resistentes ao calor intenso gerado pelas turbinas.

Assista ao vídeo - Conheça o robô humanoide capaz de voar com mini turbinas e atuar em emergências extremas