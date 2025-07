Sem trânsito! Primeiro táxi aéreo elétrico do mundo levanta voo em Dubai; veja imagens

O futuro com carros voadores pode estar mais próximo da realidade, já que o primeiro táxi aéreo elétrico do mundo concluiu seu primeiro voo com sucesso, em Dubai, e planeja iniciar as operações em 2026.



Com velocidade que chega a 320 km/h, o veículo percorre em 12 minutos trajetos que um carro faria em 45 minutos. Ele também não emite gases poluentes, tem baixo nível de ruído e tem autonomia de 160 km por carga.



A empresa responsável pela tecnologia planeja instalar quatro vertipontos na cidade e tornar o serviço mais acessível após terminar os procedimentos para regularização.