Three Days Grace atinge marca de 1 bilhão de reproduções no Spotify

Sucesso da banda Three Days Grace atinge 1 bilhão de reproduções em plataforma de áudio

A banda canadense Three Days Grace alcançou a impressionante marca de 1 bilhão de reproduções no Spotify com seu single I Hate Everything About You. Este feito coloca o grupo entre um seleto grupo de artistas que atingiram tal marco na plataforma.

Desde sua estreia nos anos 2000, a banda se destacou ao emplacar 19 músicas no topo das paradas de rock nos Estados Unidos e Canadá, consolidando-se como um ícone do gênero musical.

