Conheça o robô humanoide capaz de voar com mini turbinas e atuar em emergências extremas

Pesquisadores do Instituto Italiano de Tecnologia desenvolveram um robô humanoide capaz de levantar voo usando mini turbinas. O desenvolvimento do iRonCub3 está em fase inicial, mas foi idealizado para auxiliar em emergências extremas, como terremotos e tsunamis, sendo capaz de sobrevoar áreas alagadas ou com fogo, pousar em locais de difícil acesso e abrir portas.



O primeiro voo do protótipo flutuou a 50 centímetros do chão e pousou de forma estável, mas os idealizadores têm ambições maiores, trabalhando em versões com asas e combustível a bordo para possibilitar voos mais longos.