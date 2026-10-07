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Animais silvestres são flagradas passeando em condomínio no Paraná

Onças saíram de área de preservação e seguiram em direção a outra parte da mata

News das 10|Do R7

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Três onças foram flagradas caminhando dentro de um condomínio em Sertanópolis, no norte do Paraná.

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