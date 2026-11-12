Logo R7.com
RecordPlus

Animal aproveita nevasca para se divertir em parque chinês

Panda-gigante cavou buracos, se jogou de cabeça e rolou de um lado para o outro

News das 10|Do R7

  • Google News

Um panda-gigante virou atração de um parque na China depois de uma forte nevada.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • China
  • animais
  • animal-silvestre
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.