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Astronautas instalam painel solar retrátil fora de estação espacial

Operação marca a centésima 'caminhada espacial' realizada pela Nasa na ISS

News das 10|Do R7

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A Nasa e a agência espacial canadense alcançaram um marco significativo na exploração do espaço com a realização da centésima caminhada espacial fora da ISS (Estação Espacial Internacional).

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