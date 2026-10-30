Astronautas instalam painel solar retrátil fora de estação espacial

A Nasa e a agência espacial canadense alcançaram um marco significativo na exploração do espaço com a realização da centésima caminhada espacial fora da ISS (Estação Espacial Internacional).



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