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Bactérias do peixe-boi podem ajudar no avanço da medicina

Estudo de cientistas brasileiros descobriu célula na flora intestinal do animal

News das 10|Do R7

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Pesquisadores brasileiros fizeram uma descoberta significativa ao analisar a flora intestinal de peixes-boi das espécies amazônica e marinha.

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