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Cachorro robô desenvolvido para monitorar o gado deixa vacas curiosas; veja

Objetivo dos pesquisadores é entender o comportamento dos animais com a tecnologia

News das 10|Do R7

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Cientistas de uma universidade na Califórnia desenvolveram um "cachorro robô" para vigiar o gado de uma fazenda. De acordo com os próprios cientistas, o objetivo é entender o comportamento dos animais e como eles interagem com a tecnologia

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