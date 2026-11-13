Cachorro robô desenvolvido para monitorar o gado deixa vacas curiosas; veja
Objetivo dos pesquisadores é entender o comportamento dos animais com a tecnologia
Cientistas de uma universidade na Califórnia desenvolveram um "cachorro robô" para vigiar o gado de uma fazenda. De acordo com os próprios cientistas, o objetivo é entender o comportamento dos animais e como eles interagem com a tecnologia.
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