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Calor extremo e falta de chuva deixam canais verdes na Bélgica

Planta aquática pequena flutua na superfície da água e se espalha rapidamente

News das 10|Do R7

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Os canais da região de Gante, na Bélgica, apresentam atualmente uma coloração verde intensa devido à proliferação de uma planta aquática.

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