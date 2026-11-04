Cartão postal do Japão registra primeira neve da temporada de nevasca

O Monte Fuji, localizado no Japão, foi agraciado com sua primeira camada de neve na temporada de 2026. O fenômeno ocorreu no final de outubro e deixou o pico da montanha mais alta do país coberto por uma fina camada branca. Este evento anual é um sinal tradicionalmente aguardado que indica a transição para o clima mais frio.

De acordo com a agência meteorológica japonesa, pelo menos um centímetro de neve se acumulou próximo ao cume do vulcão. A confirmação oficial dessa primeira nevasca é uma tradição observada anualmente no Japão. Neste ano houve uma inovação: pela primeira vez desde o início dos registros em 1894, a análise da profundidade da neve foi utilizada para confirmar o fenômeno ao invés das tradicionais observações visuais humanas.

A cobertura nevada transforma o Monte Fuji em um cenário digno de cartão postal e reforça seu status como um dos principais símbolos naturais do país.

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