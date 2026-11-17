Casa icônica de filme está à venda por R$ 56 milhões
Residência de valor milionário atrai curiosos do mundo todo para o famoso bairro
A icônica casa com a porta azul, imortalizada pelo filme Um Lugar Chamado Notting Hill, foi colocada à venda por aproximadamente R$ 56 milhões em Londres.
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