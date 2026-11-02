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Céu completamente estrelado impressiona na China

Filmagem com efeito time-lapse revela a Via Láctea sobre o deserto

News das 10|Do R7

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Fotógrafos registraram um espetáculo celestial utilizando a técnica de time-lapse no deserto de Badain Jaran, localizado na Mongólia.

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