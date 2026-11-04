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China organiza primeira competição mundial de robôs no Monte Tai

Desafio testa velocidade, equilíbrio, tecnologia pode ser usada em entregas

News das 10|Do R7

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Na China, uma competição única desafia robôs a enfrentar as escadarias do famoso Monte Tai.

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