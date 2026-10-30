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Coalas são os novos moradores do Aquário de São Paulo

Animais têm três anos e já puderam ser vistos pelo público na quinta-feira (29)

News das 10|Do R7

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Dois coalas que vieram da Austrália são os novos moradores do Aquário de São Paulo.

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