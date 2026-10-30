Coalas são os novos moradores do Aquário de São Paulo
Animais têm três anos e já puderam ser vistos pelo público na quinta-feira (29)
Dois coalas que vieram da Austrália são os novos moradores do Aquário de São Paulo.
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