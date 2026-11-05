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Confira o primeiro trailer do filme sobre a maior jogadora brasileira

Filme percorre a infância da atleta até a consagração dela nos gramados do mundo

News das 10|Do R7

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A cinebiografia da rainha do futebol acaba de ganhar o seu primeiro trailer. O filme acompanha Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa.

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