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Corrida espacial vira fenômeno popular na China e no Japão

Turistas se vestem de astronautas e vulcões se transformam em cenários de Marte

News das 10|Do R7

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Na China, o interesse pela exploração espacial transformou-se em um fenômeno cultural que atrai milhares de turistas.

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