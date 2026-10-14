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Dinossauro de 67 milhões de anos é exposto em casa de leilões nos EUA

Exemplar tem quase seis metros de comprimento e pode ser vendido por até US$ 9 milhões

News das 10|Do R7

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Um dinossauro de quase 67 milhões de anos, parente do Tiranossauro rex, vai a leilão em Nova York.

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