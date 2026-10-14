Dinossauro de 67 milhões de anos é exposto em casa de leilões nos EUA
Exemplar tem quase seis metros de comprimento e pode ser vendido por até US$ 9 milhões
Um dinossauro de quase 67 milhões de anos, parente do Tiranossauro rex, vai a leilão em Nova York.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Máquinas automáticas com surpresa viram negócio bilionário
Elas estão espalhadas pelo Japão encantando as crianças e conquistando os adultos
Oceano Pacífico registra temperatura recorde com El Niño
Observatório europeu registra 29,7ºC em área central de monitoramento do evento
Fenômeno climático prolonga temporada de neve e esqui no Chile
Montanhas próximas à capital, Santiago, ainda estão cobertas de branco
'Perseverance', da Nasa, atinge maior distância alcançada em Marte
Rover está explorando o planeta desde 2021, ultrapassando outro recorde estabelecido
Corrida espacial vira fenômeno popular na China e no Japão
Turistas se vestem de astronautas e vulcões se transformam em cenários de Marte
Espetáculo raro! Aurora vermelha e chuva de meteoros iluminam céu entre China e Rússia
Duas últimas vezes que o fenômeno aconteceu foram em outubro de 2024 e janeiro do ano passado
Luta de robôs humanoides chama a atenção em Singapura
Lutadores controlam máquinas com controles à distância
Tatu-bola é resgatado em meio a incêndio florestal no Mato Grosso
Animal foi encontrado pelos bombeiros, que registraram o momento em vídeo enquanto ofereciam água a ele
Homem viaja mais de 300 km voando com 94 balões de gás
Estrutura é semelhante à que leva a casa do filme 'Up - Altas Aventuras'
Veja fotos engraçadas de animais finalistas de prêmio em 2026
Uma delas foi feita no Pantanal; clique mostra jacaré parecido com cantor
Vocalista do Metallica beija a noiva durante jogo da NFL e leva torcida ao delírio
James Hetfield apareceu no telão no intervalo da partida entre Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs, no último domingo (4)
Espanha conduz 600 filhotes de flamingo durante ação
Aves recebem identificação e passam por exames antes de voltar à natureza
Outubro Rosa reforça a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama
Estação de metrô em Salvador recebe ponto de agendamento de mamografia pelo SUS
Animais silvestres são flagradas passeando em condomínio no Paraná
Onças saíram de área de preservação e seguiram em direção a outra parte da mata