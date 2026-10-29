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Escavações revelam vestígios da antiga Mesopotâmia

Arqueólogos encontram possível área de produção de pão e cerveja

News das 10|Do R7

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Uma descoberta arqueológica está ajudando a revelar como era a vida na antiga Mesopotâmia.

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