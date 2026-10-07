Espanha conduz 600 filhotes de flamingo durante ação

Centenas de voluntários participaram recentemente da condução e monitoramento anual de cerca de 600 filhotes de flamingo na reserva natural da Lagoa Fuente de Piedra, localizada no sul da Espanha. Este esforço faz parte do programa contínuo que já dura quatro décadas e visa à conservação dessas aves.



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