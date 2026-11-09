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Espécie de peixe raro surpreende pesquisadores no México

É possível enxergar os olhos dele por dentro da própria cabeça do animal

News das 10|Do R7

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Um peixe com a cabeça completamente transparente surpreendeu pesquisadores durante uma expedição nas profundezas do oceano, no México.

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