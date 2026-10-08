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Homem viaja mais de 300 km voando com 94 balões de gás

Estrutura é semelhante à que leva a casa do filme 'Up - Altas Aventuras'

News das 10|Do R7

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Uma estrutura que é formada por 94 grandes balões de gás hélio levou um homem a viajar mais de 300 km de distância em linha reta.

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