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Humanoide participa de maratona na Antártida

Essa foi a primeira vez que um robô correu no gelo; bateria durou apenas três quilômetros

News das 10|Do R7

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Um robô humanoide chamado Qestr participou recentemente de uma maratona na Antártida.

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