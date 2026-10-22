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Icônica banda de rock divulga fotos antes de retorno aos palcos

Aerosmith mostra registros feitos por Ross Halfin, com Joey Kramer na bateria

News das 10|Do R7

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O Aerosmith compartilhou as primeiras fotos dos ensaios para os próximos shows da banda, que retornará após três anos longe dos palcos.

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