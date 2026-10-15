Logo R7.com
RecordPlus

Lago na Europa enfrenta forte queda do nível da água

Local está localizado na tríplice fronteira entre Alemanha, Suíça e Áustria

News das 10|Do R7

  • Google News

O Lago de Constança enfrenta uma queda significativa no nível das águas em decorrência de uma severa seca que atinge a região.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Europa
  • Seca
  • alemanha
  • suica
  • austria

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.