Leilão em Paris apresenta fotos históricas de Marilyn Monroe
Retratos foram feitos em 1962, poucas semanas antes da morte da atriz
Uma coleção particular do fotógrafo Bert Stern vai a leilão na França, com imagens históricas de algumas das maiores estrelas do cinema e da música mundial.
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