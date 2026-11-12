Logo R7.com
RecordPlus

Leilão em Paris apresenta fotos históricas de Marilyn Monroe

Retratos foram feitos em 1962, poucas semanas antes da morte da atriz

News das 10|Do R7

  • Google News

Uma coleção particular do fotógrafo Bert Stern vai a leilão na França, com imagens históricas de algumas das maiores estrelas do cinema e da música mundial.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Paris
  • franca
  • famosos-e-celebridades

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.