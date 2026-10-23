Manopla do Infinito usada por 'Thanos' vai a leilão
Objeto foi decorado com seis pedras preciosas de verdade para a gravação do filme
Uma réplica da Manopla do Infinito será leiloada em Abu Dhabi no dia 8 de dezembro.
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