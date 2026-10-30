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Muralista inaugura obra gigante em Interlagos

Obra de quase 2 mil metros quadrados retrata o tricampeão da Fórmula 1, Ayrton Senna

News das 10|Do R7

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O artista plástico Eduardo Kobra inaugurou um mural gigante no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, nesta quinta-feira (29).

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