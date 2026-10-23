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Museu prepara exposição em homenagem a Freddie Mercury

Cantor completaria 80 anos em 2026; mostra reúne roupas usadas em palcos e clipes

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Os fãs do Queen vão poder conferir de pertinho alguns dos figurinos mais marcantes de Freddie Mercury.

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