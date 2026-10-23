Nirvana coloca 'Nevermind" no top 6 de álbuns mais vendidos

O álbum 'Nevermind' do Nirvana ultrapassou clássicos do rock como 'Back in Black', do AC/DC, e 'The Dark Side of The Moon', do Pink Floyd, alcançando a sexta posição no ranking de discos mais vendidos na história. Ao todo foram 66,8 milhões de unidades equivalentes vendidas.



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