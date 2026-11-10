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Novo filme celebra aniversário de Godzilla

Monstro virou ícone da cultura pop mundial depois de surgir nas telas japonesas

News das 10|Do R7

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O icônico monstro Godzilla comemora 72 anos de existência com o lançamento de um novo filme intitulado Godzilla Minus Zero.

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