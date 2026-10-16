Novo 'Jogos Vorazes' usará tecnologia para maximizar recursos visuais do filme
Produção utilizará formato IMAX em cena icônica
O próximo filme da franquia Jogos Vorazes, intitulado Amanhecer na Colheita, contará com uma sequência exibida no formato IMAX.
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