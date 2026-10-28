Logo R7.com
RecordPlus

Oxford Street tem trecho transformado em área de pedestres

Prefeitura quer revitalizar comércio e atrair mais visitantes para rua famosa

News das 10|Do R7

  • Google News

A Oxford Street, uma das ruas comerciais mais icônicas de Londres, passou por uma transformação significativa ao ter um trecho convertido em área exclusiva para pedestres.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • reino-unido
  • londres
  • comercio
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.