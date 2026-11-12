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Papa Roach arrecada cerca de R$ 300 mil para instituição

Banda mobilizou fãs durante turnê pelo Reino Unido e destinou recursos à 'Calm'

News das 10|Do R7

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A banda de rock Papa Roach aproveitou sua recente turnê pelo Reino Unido para promover uma ação solidária significativa.

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